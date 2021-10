Laubbläser oder Harke? So sollten Sie Laub im Herbst beseitigen

dpa/Florian Schuh

Osnabrück. Im Herbst muss wieder jede Menge Laub beseitigt werden. Was eignet sich dafür besser: ein Laubbläser, ein Sauger oder eine Harke? Was für die Arbeitsgeräte spricht – und was dagegen.

Laub im Herbst macht Gartenbesitzern viel Arbeit. Laubbläser und Laubsauger versprechen Abhilfe. Doch ist eine Anschaffung wirklich sinnvoll oder sollte man lieber zur Harke greifen? Die drei Arbeitsgeräte im Vergleich.Laubsauger oder Harke