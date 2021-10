Ist es ok, Hundebesitzer zu besuchen, Katzenbesitzer aber nicht?

Die Katze ist das beliebteste Haustier in Deutschland. Mehr als 15 Millionen Samtpfoten leben unter deutschen Dächern. Aber was, wenn man keine Katzen mag? Symbolfoto

Osnabrück. Hunde- oder Katzenmensch: Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Ich favorisiere eindeutig den Hund. Aber ist es ok, Katzenbesitzer zu meiden und nicht einmal mehr zu besuchen?

Kaum etwas spaltet die Menschheit so irrational in zwei Lager wie die Liebe entweder zu Katzen oder zu Hunden. Ich muss zugeben, ich bin ganz eindeutig im Team Hund. Bei Katzen denke ich an tote Mäuse vor der Tür oder an online kursierenden