Mai Thi Nguyen-Kim: Viele wissen nicht, was naturwissenschaftliche Arbeit ist

Nach dem Start ihrer eigenen "Terra X"-Staffel präsentiert sie ab 24. Oktober führt sie durch ihre eigene Wissenschaftsshow "Maithink X" auf ZDFneo: Mai Thi Nguyen-Kim.

ZDF/Maike Simon

Osnabrück. Youtuberin Mai Thi Nguyen-Kim startete in der Corona-Pandemie durch. Sie erklärte in ihren Videos die Pandemie und den Lockdown. Trotzdem macht sie sich Sorgen um das Ansehen der Naturwissenschaft in der Öffentlichkeit.

Humor und Naturwissenschaft gehören für Mai Thi Nguyen-Kim zusammen. Das will die promovierte Chemikerin auch in ihrer Wissenschaftsshow „Maithink X“ ab 24. Oktober auf ZDFneo beweisen. Und wer keinen Spaß auf der Bühne habe, der werde auch