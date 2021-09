Um die Corona-Pandemie zu beenden, muss die Impfbereitschaft gesteigert werden.

Christoph Schmidt/dpa

Hamburg. "Mein Immunsystem ist super" oder "Ich warte lieber noch zwei, drei Jahre". Die Argumente von Impfskeptikern sind oft die gleichen. Wie argumentiert man dagegen? Mediziner Dirk Heinrich gibt Antworten.

Lassen sich nicht deutlich mehr Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus impfen, wird der Herbst ungemütlich. Die Infektionszahlen könnten rasant steigen, wahrscheinlich sogar so hohe Werte erreichen wie noch nie in dieser Pandemie, wa