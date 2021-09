Es gibt einige Werkzeuge, die in keinem Haushalt fehlen dürfen.

imago images/Panthermedia

Osnabrück. Sie haben wahrscheinlich einen Hammer zu Hause, aber auch eine Kneifzange, einen Seitenschneider und ein Maßband? Wir zeigen auf, welche Werkzeuge Sie für alle Fälle griffbereit haben sollten.

In einem Baumarkt wimmelt es nur so von Werkzeugen. Neulinge auf dem Gebiet des Heimwerkens sind oft überfordert und wissen nicht, was davon in die eigene Werkzeugkiste gehört. Erfahrene Heimwerker fühlen sich durch die riesige Auswahl zude