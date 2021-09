Unser neuer Podcast "Tatort Weide" widmet sich Menschen, die Pferde quälen: sogenannten Pferderippern.

imago images/Frank Sorge

Hamburg. Was bringt Menschen dazu, Pferde zu töten? Mehr noch, sie regelrecht aufzuschlitzen oder sich gar sexuell an ihnen zu vergehen? In unserem neuen Podcast "Tatort Weide" begibt sich Reporterin Nora Burgard-Arp auf die Spuren eines Pferderippers.

Sie kommen im Dunkeln und misshandeln Tiere: sogenannte Pferderipper. Sie sind der Albtraum eines jeden Pferdebesitzers – und längst kein seltenes Phänomen mehr. Unsere Reporterin Nora Burgard-Arp zeichnet in unserem neuen Podcast "Tat