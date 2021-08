Erika Benn machte Angela Merkel zur besten Russisch-Schülerin der DDR.

Joachim Schmitz

Templin. Russisch gehörte zu den Paradefächern der Schülerin und späteren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre frühere Lehrerin Erika Benn erinnert sich.

Nur kurz nach ihrer Geburt in Hamburg siedelten Angela Merkels Eltern, der Pastor Horst Kasner und die Lehrerin und spätere Kommunalpolitikerin Herlind Kasner, in die DDR über. In Templin wuchs die spätere Bundeskanzlerin auf und entwickelt