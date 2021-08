640 Menschen fliegt die US-Armee mit einer einzigen Rettungsmaschine aus Afghanistan aus.

Defense One/dpa

Osnabrück. Nach dem Abzug des Westens aus Afghanistan herrscht im Land Panik, Verzweiflung und Angst. In den Medien gibt es jetzt schon Bilder, die zu neuen Ikonen werden könnten. Die Bundeswehr kommt dabei nicht gut weg.

Am Ende gibt es immer dieses eine Bild. Seit einer Woche blicken wir alle mit Entsetzen nach Afghanistan. Wir sehen menschenleere Straßen am Wochenende in Kabul, voll hingegen zunächst die Rollbahn des Flughafens. Menschen rennen mit starte