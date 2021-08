"Familie und Gedöns" oder "Wir schaffen das": Welcher Kanzler hat was gesagt?

Eine Kanzler-Sprüche wurden zu geflügelten Worten. Wissen Sie, was Merkel, Schröder oder Schmidt gesagt haben?

Fotos: imago images / Political-Moments / Sven Simon / CommonLens

Berlin. "Wir schaffen das" oder "Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern": Einige Kanzlersätze sind legendär. Können Sie diese Zitate dem jeweiligen Bundeskanzler zuordnen?

Acht Bundeskanzler regierten bislang in Deutschland. Die prägten mit ihrer Politik nicht nur das Land, einige ihrer Sprüche sind zu geflügelten Worten geworden. Wie gut kennen Sie sich in der Politik aus? Stellen Sie Ihr Wissen in unserem Q