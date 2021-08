Brennnesseln, Stauden oder Schnittgut: Wo sich Insekten in meinem Garten wohlfühlen

Überbordend blüht es im insektenfreundlichen Stauden- und Rosenbeet. Redakteurin Julia Kuhlmann berichtet aus ihrem Garten.

Hauke Malz

Osnabrück. In meinem Garten summt und brummt es. Insekten werden von vielen verschiedenen Stauden und Rosen, von wilden Ecken, Brennnesseln und Schnittgut anzogen. Auch Totholz ist ein wertvoller Beitrag für Insekten-Lebensräume.

Als ich dieser Tage abends in den Garten zog, um diesen Beitrag zu bebildern, geriet ich fast in einen Farbrausch. Von Blühpause keine Spur – im Gegenteil: In diesem Jahr hat der Garten wahrlich vor durchzublühen. Und wie! Nach zwei trocken