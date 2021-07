Osnabrück. Jede dritte Ehe entsteht heute online – trotzdem stört viele die Oberflächlichkeit von Dating-Apps. Wie finden Singles dort die große Liebe? Drei Menschen schildern, worauf sie achteten und wann sie wussten, dass der andere einzigartig für sie ist.

Wo haben Sie Ihren Partner kennengelernt? Im Studium, in der Kneipe, an der Supermarktkasse – oder etwa online? Allein sind Sie mit letzterem jedenfalls nicht. Jede dritte Ehe entsteht heute online – und die Zufriedenheit in diesen Beziehungen gleicht laut Erhebungen denen von Menschen, die sich im analogen Leben kennenlernten.



Vor allem in den vergangenen Monaten waren Orte, an denen Singles einen potenziellen Partner kennenlernen können, rar. Und so verwundert es nicht, dass Alleinstehende mehr Zeit auf digitalen Apps oder Partnerbörsen verbrachten.

Sind Dating-Apps zu oberflächlich?

Das Prozedere gefällt nicht jedem. Bei Dating-Apps wie Tinder oder Lovoo werden Singles über Fotos und einen kleinen Text beurteilt. Stimmt der erste Eindruck, wischt man nach rechts. Gefällt das digitale Gegenüber nicht, wischt man nach links. So einfach, so oberflächlich, monieren Kritiker. Eine Schweizer Studie zeigte jedoch im vergangenen Jahr, dass Paare, die über eine Dating-App zusammenkamen, ein größeres Interesse daran hatten in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Und Frauen wünschten sich mit dem neuen Partner eher Kinder.

Wie drei Menschen ihre große Liebe fanden

Doch wie finden Singles die Partnerschaft fürs Leben in einer Dating-App wie Tinder? Und wie viel Zeit lohnt es sich, vor dem ersten Treffen zu investieren? Drei Menschen erzählen, worauf sie achteten, was sie frustrierte, was sie bestärkte und wann sie wussten, dass der andere ihre große Liebe ist.

Annabelle (34): „Wer einen Partner finden will, muss wissen, was er vom Leben will“

Als Tinder auf meinem Handy installiert wurde, wollte ich Single bleiben. Ich fand das gut, genoss meine Freiheit, traf Freunde, tanzte in Klubs. Doch auf der Geburtstagsparty einer Freundin sprachen auf einmal alle nur noch über diese App. Weil der Großteil der Gäste aus Pärchen bestand, bot ich mich als Versuchskaninchen an. Ich gab ihnen mein Mobiltelefon und schon war es verschwunden. Die anderen wischten nach rechts und nach links, kicherten über Profile und jubelten bei einem Match. Am nächsten Tag ploppte eine Nachricht nach der anderen über die App auf und ich schaute erst einmal, wen meine Freunde für mich ausgewählt hatten.

„Ich dachte nicht, dass ich bei Tinder meine große Liebe finden würde, ich war nicht auf der Suche.“ Annabelle

Über die App hatte ich nur wenige Dates. Ich lernte Leute in meinem großen Freundeskreis oder abends an der Bar kennen. Als ich meinen Lebensgefährten vor fünf Jahren bei Tinder sah, wischte ich nach rechts. Er ist groß, hat dunkle Haare, das gefiel mir. Wir schrieben uns ein bisschen hin und her, dann schlug ich ein Telefonat vor. Ich wusste, wenn mir seine Stimme nicht gefällt, muss ich ihn nicht treffen. Wir telefonierten viel, sprachen über alles möglich. Ich klopfte ab, ob wir die gleichen Werte haben: Treue, Verlässlichkeit und Loyalität sind mir wichtig, ein fester Freundeskreis und die Verbundenheit zur Familie.

„Zwei Monate telefonierten wird, dann trafen wir uns auf einen Feierabend-Drink. Ich war ziemlich aufgeregt, hatte Angst, dass die Chemie nicht stimmt. “ Annabelle

Bei unserem ersten Date war er viel ruhiger als am Telefon, das irritierte mich. Irgendwie hatte ich mir unser Treffen anders vorgestellt. Aber ich gab uns noch eine Chance. Wir hatten noch zwei Dates, ehe wir uns in seiner Wohnung verabredeten. Ein Unterschied wie Tag und Nacht: Er schuf eine gemütliche Stimmung, im Hintergrund lief Musik, ich fühlte mich direkt wohl. Und er sich offenbar auch. Denn in seinen eigenen vier Wänden war er viel offener als bei unseren vorherigen Treffen in Bars und Restaurants. An diesem Abend haben wir uns das erste Mal geküsst.

Wenig später verbrachte ich ein ganzes Wochenende bei ihm. Er fragte mich, ob er mir eine Schublade im Schrank freiräumen soll, das rührte mich. Weil ich am Montagmorgen etwas später als er zur Arbeit fuhr, legte er mir einen Schlüssel auf den Tisch und sagte: Behalte ihn. Er war von Anfang an sehr verbindlich, ich konnte mich auf ihn verlassen, bei ihm ankommen. Wir sind schnell zusammengezogen, weil ich sowieso nur noch Zeit bei ihm verbrachte.

In unserer Beziehung spreche ich mehr Dinge an, manchmal trieze ich ihn. Ich kann auch laut und impulsiv werden, er ist der Ruhepol.

„Für ihn war unsere Beziehung von Anfang selbstverständlich, er hat sie nie infrage gestellt. Wir haben früh über Familienplanung gesprochen, wünschten uns dasselbe. “ Annabelle

Als unser Sohn auf die Welt kam, waren wir drei Jahre zusammen. Im Frühling feierte der Kleine seinen zweiten Geburtstag.

Mein Partner und ich hätten uns auch im realen Leben kennenlernen können, Tinder war eine von unzähligen Möglichkeiten. Viele sagen, Dating-Apps seien oberflächlich, die Nutzer dort seien nur auf das Eine aus. Dabei kann man an der Bar oder im Klub auch Menschen treffen, die einem das Herz brechen. Schlechte Erfahrungen sollten nicht auf Dating-Portale projiziert werden. Wer einen Partner finden will, muss mit sich im Reinen sein und wissen, was er vom Leben will – dann gibt es überall die Chance, den Richtigen zu finden.

Andreas (36): „Wir teilen spießige Zukunftswünsche: Heiraten, Haus, Kinder und ein Apfelbaum“

Als ich mich bei Tinder anmeldete, wünschte ich mir eine Frau, die meine beste Freundin ist. Die Optik war für mich zweitrangig. Als ich mir die Fotos anschaute, frage ich mich: Sieht sie lieb aus und würde ich sie meinen Eltern vorstellen? Ich war überrascht, wie oberflächlich manche Frauen waren. Eine fragte mich direkt, was ich beruflich mache und wie viel ich verdiene. Eine andere stellte klar, dass sie nur an Sex interessiert sei. Ich meldete mich ab, weil ich keine Lust mehr hatte.

Im März war ich immer noch Single und meldete mich wieder an. Doch nach einem Monat war ich wieder frustriert. In dieser Zeit kontaktierte mich meine Frau. Sie schrieb mir sogar zweimal, ehe ich antwortete. Ich war gerade im Skiurlaub in Sölden, sie lag zu Hause nach einer Weisheitszahn-Operation. Und so schrieben wir uns hin und her, schickten uns Sprachnachrichten. Es wurde sehr schnell sehr intensiv. Diese persönlichen Gespräche fand ich gut.

„Sie war sehr energisch, ließ nicht locker, sodass ich nicht das Gefühl hatte, dass sie noch mit 80 anderen Typen schreibt.“ Andreas

Als ich nach dem verlängerten Wochenende nach Hause kam, schlug sie am gleichen Abend ein Treffen vor. Aber ich war zu müde, um noch 60 Kilometer zu ihr nach Wiesbaden zu fahren. Wieder ergriff sie die Initiative und bot an, mich zu besuchen. Als ich die Tür öffnete und ihr breites Lächeln sah, traf mich der Blitz. Ich war so aufgeregt und wollte es auf keinen Fall versauen. An jenem Abend saßen wir stundenlang auf meinem Balkon, quatschten über Gott und die Welt, am Ende küssten wir uns. Es passte einfach zwischen uns, ich hatte keinen Zweifel.

In den ersten Monaten feierten wir auf Festivals und fuhren gemeinsam in den Urlaub, wir haben die Zeit zusammen genossen. Uns verbinden die gleichen spießigen Zukunftswünsche: Heiraten, Haus, Kinder und ein Apfelbaum. Meine Frau ist liebevoll, empathisch, fürsorglich. Und das Wichtigste: Sie hält mich aus. Manchmal benehme ich mich nicht wie 36, sondern wie 15.

Wir waren ein Jahr zusammen, als sie zu mir zog. Es hat mich beeindruckt, dass sie ihre Heimatstadt für mich aufgab. Ein halbes Jahr später machte ich ihr einen Heiratsantrag. Zuvor hatte ich ihren Vater um ihre Hand gebeten. Vergangenes Jahr heirateten wir, wir hatten Glück und mit dem August den Monat erwischt, an dem die Corona-Beschränkungen am geringsten waren.

Lena Usenko Photography

Nun haben wir ein Grundstück gekauft und planen unser Haus. Mit etwas Glück feiern wir Weihnachten 2021 im Eigenheim.

„Für mich gab es auf Tinder ein Happy End. Aber jeder muss sich bewusst sein, dass es eine Plattform mit vielen Netten, aber auch Verrückten ist. “ Andreas

Die Suche nach der großen Liebe gleicht dort der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber wer seine Oberflächlichkeit ablegt, kann dort einen Partner oder eine Partnerin finden. Online-Dating funktioniert, wir sind der beste Beweis.

Nina* (39): „Er gab mir eine unglaubliche Sicherheit. Damit hat er mich rumgekriegt“

Anfangs nutzte ich Tinder, um neue Freundschaften zu schließen. Ich hatte fünf Jahre im Ausland gelebt, danach zog ich nach Berlin. Dort funktionierte das sehr gut. Ich traf ein paar Leute zum Essen, es war eine sehr nette Erfahrung, ganz ohne Druck. Als ich später nach Frankfurt ging, wollte ich das wieder versuchen. Doch hier wurde Tinder nur zum Dating benutzt, ich bekam teilweise anzügliche Nachrichten.

Also fragte ich eine Freundin, die ihr Tinder-Date geheiratet hatte, wie ich das angehen soll. Sie riet mir, einen kleinen Text über mich zu schreiben, dass ich gerne koche, reise und ausgehe – es aber zu zweit schöner wäre. Tatsächlich erreichten mich danach ernstere Anfragen über die App.

„Ich tinderte erst einen Monat, als ich meinen Mann entdeckte. Er sah so lieb auf seinem Foto aus, da konnte ich nur nach rechts wischen.“ Nina

Wir schrieben lange hin und her, er war supernett und sehr witzig, mir gefiel, wie er sich ausdrückte. Stil und Orthografie waren für mich wichtige Kriterien. Außerdem setzte er mich nicht unter Druck, drängte mich nicht zu einem Treffen. Einmal meldete ich mich eine Weile nicht, weil bei mir viel los war. Er reagierte gelassen.

Irgendwann wurde mir Tinder zu viel, ich wollte die App löschen und schrieb ihm das. Er fragte nach einem Treffen, ich hatte eigentlich keine Lust, weil meine Woche schon so voll war. Also bot ich ihm einen einzigen Tag an – und er sagte ja. Ich bin mir sicher, wenn er keine Zeit gehabt hätte, wäre es das gewesen.

Von unserem Date war ich angenehm überrascht. Ich hatte keine Erwartungen, aber wir hatten so einen schönen Abend und ich merkte: Hey, den findest du doch gut. Für mich war klar, dass er Vaterqualitäten hat, weil er so fürsorglich und liebevoll ist. Ich wusste, dass ich mir ein Kind wünsche und heiraten möchte. Das machte mir zugleich Angst. In dieser Zeit sagte ich ihm, dass bei mir so viel los sei, dass ich nicht wüsste, ob da noch Platz für ihn wäre. Und er sagte: Ich bin hier, sag mir Bescheid, wenn du mich brauchst. Er gab mir eine unglaubliche Sicherheit. Damit hat er mich rumgekriegt.

„Ich schätze an meinem Mann, dass wir über alles reden können – auch über politische Themen wir Rassismus oder Feminismus. Er hat seine eigene Meinung, aber er interessiert sich für meine Ansichten.“ Nina

Wie wichtig mir diese Gespräche sind, bemerkte ich erst durch ihn. Wir sind beide sehr familienorientiert und haben ein ähnliches Maß an Pflichtbewusstsein und Hedonismus. Wer hat arbeitet, darf auch genießen – da sind wir uns einig.

Nach einem Jahr Beziehung sind wir zusammengezogen. Ich war glücklich mit ihm, trotzdem haderte ich: Wünsche ich mir wirklich ein Kind oder tickte die Uhr nur, weil andere Nachwuchs bekamen? Ich habe dann für mich entscheiden, dass ich auf uns vertraue, solange wir glücklich sind. Eineinhalb Jahre später kam unsere Tochter zur Welt.

Ich höre oft von schiefgelaufenen Online-Dates. Aber ich kann an Tinder trotzdem nichts Schlechtes finden. Wer Apps dieser Art nutzt, kann sich ungestört ohne Zwang umschauen. Wenn mir jemand nicht gefällt, bekommt er nicht mit, dass ich nach links wische. Die App gab mir die Möglichkeit, mit offenen Karten zu spielen. Jeder muss wissen, was er daraus macht. Und ob er nun Freundschaft, Liebe oder ein One-Night-Stand sucht, fündig wird er sicherlich.

*Name von der Redaktion geändert