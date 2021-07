Osnabrück. Bratwurst, aber ohne Schweinefleisch: Was schmeckt da am besten? Rind, Geflügel, Lamm oder doch lieber vegetarisch? Wir haben den Test gemacht.

Bratwurst ist eine ernste Angelegenheit. Fast so etwas wie ein Nationalgericht der deutschen Küche, die sich ihrer immer etwas zu schämen scheint und dabei neidvoll nach Italien oder Frankreich schaut. Ich behaupte immer gerne, dass wenn sich hierzulande mehr als 30 Menschen an einem öffentlichen Ort versammeln, es auch eine Bratwurstbude geben sollte, ja, geben muss. Denken Sie nur an das letzte Vereins-, Schul- oder Dorffest auf dem Sie (vor Corona) waren – hatten Sie Senf oder Ketchup zu Ihrer Wurst?

Da wo ich herkomme, aus dem Ruhrgebiet, isst man seine Grillwurst im Brötchen. Im Norden Deutschlands, wo ich nun schon einige Jahre lebe, kommt das Brötchen eher als kleine Begleitung daher, manchmal ist es sogar nur eine Scheibe Toastbrot. Egal ob Thüringer oder Nürnberger, mit einer Bratwurst verbinde ich Heimat. Für diesen Artikel nun war alles an Würsten erlaubt – nur ohne Schweinefleisch mussten sie sein, schließlich gibt es inzwischen viele Alternativen rund um die normale Bratwurst.

Die Ohne-Schwein-Würste im Test

Verkostet wurden von mir und meiner Unterstützung insgesamt neun verschiedene Würstchen: Drei vegetarische, eine aus Geflügel, eine aus Lamm, eine aus Rindfleisch, eine Knoblauchwurst, eine Merguez und eine Reh-Wurst. Die Knoblauchwurst, die vegetarischen und die Geflügelwürstchen habe ich im Supermarkt gekauft, die anderen beim Metzger meines Vertrauens. Und ich kann schon vorab sagen: Bis auf eine haben eigentlich alle recht gut geschmeckt – wenn auch nicht immer so, wie gedacht.

Die Veggie-Bratwurst

Die Daten: Veggie Bratwurst (Mein Veggie Tag, Aldi), 1,99 Euro für vier Würstchen (200 Gramm)

Die Bewertung: Gute Konsistenz, leckere Würzung. Nur optisch kann diese Veggie-Wurst nicht überzeugen. Auf jeden Fall die größte Überraschung des Abends – bei den Bestandteilen hatten die Fleischesser am Tisch noch die Augen verdreht: Rapsöl, Hühnerei-Eiweiß und texturiertes Weizenprotein. Doch sie überzeugt im Geschmack und ist bestimmt eine vegetarische Alternative für den nächsten Grillabend.

Das Rating: 3 von 5 Grillzangen

Die Tofuwurst

Die Daten: Tofu Brat Knacker (Nagel, Edeka), 3,89 Euro für fünf Würstchen (200 Gramm)

Die Bewertung: Sie hat in unserem Test am schlechtesten abgeschnitten. Zwar gut gewürzt, aber die Konsistenz kam bei keinem der Wurst-Fans gut an. "Schmeckt überhaupt nicht nach Bratwurst, sondern nur nach Teig", so die vernichtende Meinung. Die kommt uns nicht mehr auf den Grill.

Das Rating: 1 von 5 Grillzangen

Die Merguez

Die Daten: Metzger-Erzeugnis, 2,14 für eine 100 Gramm Wurst

Die Bewertung: Hier gingen die Meinungen der Testesser auseinander. Während sie der einen Testerin genau richtig scharf ist, schmeckt die andere nur noch Gewürze und kein Fleisch mehr. Man kann festhalten: Die von uns getestete Merguez aus Lamm und Rindfleisch ist recht fettig und sehr würzig. Wem das, zusammen mit einer eher festen Konsistenz, gut gefällt, dem sei diese nordafrikanische Wurstspezialität ans Herz gelegt. Die scharf gewürzte Hackfleisch-Bratwurst gibt es inzwischen an vielen Wursttheken im Land zu kaufen.

Das Rating: 3 von 5 Grillzangen

Die Lammbratwurst

Die Daten: Metzger-Erzeugnis, 1,74 Euro für eine 70 Gramm Wurst

Die Bewertung: Lammfleisch ist Geschmackssache. Doch obwohl Lamm-Fans am Test-Tisch sitzen, kann diese Metzger-Wurst nicht überzeugen. Die Konsistenz ist eher fest, der Geschmack zwar nicht zu intensiv, aber auch nicht wirklich spannend. Das Urteil: perfekt als Fleischeinlage im Eintopf, aber nicht als Teil eines Grillabends.

Das Rating: 3 von 5 Grillzangen

Die Knoblauchwurst

Die Daten: Sucuk (Yayla, Edeka), 2,79 Euro für zwei Würste (250 Gramm)

Die Bewertung: Lecker, aber intensiv. Die Sucuk, bekannt aus der türkischen Küche, kommt bei den Testessern zwar gut an, hat aber wenig mit Bratwurst gemein. Unsere Test-Wurst ist aus Rindfleisch, es gibt sie aber auch aus Lamm oder Kalbfleisch. Es ist keine Wurst, die klassischer Weise einfach so gegessen wird. Stattdessen sollte man sie nach dem Grillen in dünne Scheiben schneiden und zum Beispiel auf Brot essen. Sehr zu empfehlen! Am nächsten Tag gab es die Reste der Sucuk in einer Kartoffel-Gemüsepfanne, auch das war sehr lecker.

Das Rating: 4 von 5 Grillzangen

Die Rindswurst

Die Daten: Metzger-Erzeugnis, 2,80 Euro für eine 100 Gramm Wurst

Die Bewertung: Da kam der Metzger kurz ins Schwärmen. Für diesen "Dry Aged Griller" wurden verschiedene Sorten Rindfleisch gemischt und das Ergebnis ist wirklich etwas besonderes: Sehr intensiv im Geschmack, aber ohne zu aufdringlich zu sein. Auch eine sehr feste Konsistenz, aber trotzdem saftig. Zwar weit von normaler Bratwurst entfernt, aber unglaublich lecker. Volle Punktzahl!

Das Rating: 5 von 5 Grillzangen

Die Rehwurst

Die Daten: Metzger-Erzeugnis, 2,02 Euro für eine 70 Gramm Wurst

Die Bewertung: Die Enttäuschung des Abends: Die Wild-Bratwurst aus Rehfleisch hatte hohe Erwartungen geweckt und war dann doch eher langweilig. Sie schmeckte zwar gut, doch blieb sie nicht in Erinnerung. Gegen die deutlich schmackhafteren Würste aus Rindfleisch kommt sie nicht an.

Das Rating: 2,5 von 5 Grillzangen

Die Like Bratwurst

Die Daten: Like Bratwurst (Like Meat, Edeka), 2,39 Euro für vier Würste (200 Gramm)

Die Bewertung: Eine richtig leckere Wurst! Nicht nur die Vegetarierin ist angetan, auch die Fleischesser langen beherzt zu. Anders als die Veggie-Wurst aus Eiweiß überzeugt diese Soja-Wurst nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch.

Das Rating: 4 von 5 Grillzangen

Die Geflügelwurst

Die Daten: Mini Bruzzl-Kracher (HoWe, Aldi), 2,39 Euro für acht Würstchen (350 Gramm)

Die Bewertung: "Endlich eine normale Bratwurst": Vom Geschmack her ist diese Wurst aus Pute einer Schweinewurst sehr ähnlich. Saftiges, zartes Fleisch, knusprige Haut. Wir sind uns nicht sicher, ob wir in einer Blindverkostung gemerkt hätten, welches Fleisch wir da essen. Das liegt aber auch daran, dass sie recht stark nach Kräutern schmeckt. Unser Urteil: Nicht die leckerste Wurst des Abends, aber die erste, die richtiges Brautwurstgefühl vermittelt.

Das Rating: 4 von 5 Grillzangen

Was meinen Sie?

Fazit eines Grillabends

So ein Würstchen-Test ist philosophischer, als man denken mag. Nach den nicht unerheblichen Mengen an Wurst, die wir probiert hatten, kamen wir auf den Kern einer klassischen Bratwurst zu sprechen: So gut wie jeder mag sie, sie braucht nicht viel Zuwendung, weder vor der Zubereitung, noch auf dem Grill. Im Gegensatz zum empfindlichen Rindersteak oder der zickigen Pute gelingt sie eigentlich immer. Dafür ist sie nie der Star des Grillabends, steht eher im Hintergrund und sucht sich zwischen Kotelette, Nudelsalat und verschiedenen Dips ihren Platz auf dem Büffet.

Anders die von uns getesteten Würste: Bis auf die Geflügelwürstchen waren alle Varianten mit Fleisch besonders im Geschmack, haben unsere gesamte Aufmerksamkeit gefordert. Doch das war auch ihr Nachteil. So kam einfach kein richtiges Bratwurst-Gefühl auf. Das vermittelten nur die der klassischen Variante ähnliche Geflügelwurst und die vegetarische Variante Like-Bratwurst. Beim nächsten Grillabend und der Wurstauswahl stellt sich also die Frage, was man möchte: einen Hauptdarsteller wie die Rindswurst oder doch die gute alte Schweinefleisch-Bratwurst in der Nebenrolle?