Ist es ok, Bekannte auf der Straße absichtlich zu übersehen?

Osnabrück. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Stadt unterwegs und sehen von Weitem einen Bekannten in Ihre Richtung gehen – noch hat er Sie nicht entdeckt. Was tun Sie? Ist es unhöflich, ihn zu ignorieren oder ok?

Es gibt Menschen, die den Bekannten auf der Straße nicht mehr aus den Augen lassen und hoffen durch Anstarren seine Aufmerksamkeit zu bekommen, um sich dann nett mit ihm zu unterhalten: über das Wetter, Corona-Maßnahmen, Impfungen und Urlaubsplanungen. Der übliche Smalltalk in diesen Zeiten. Das kann je nach Mitteilungsbedürfnis der beiden Parteien etwas dauern und selbst wenn beide eigentlich auf dem Sprung sind und gerade wenig Zeit haben, müssen die üblichen Höflichkeiten an dieser Stelle ausgetauscht werden:

„Wir müssen uns echt mal wieder treffen. Jetzt wo es wieder erlaubt ist.“

Oder:

„Grüß die anderen. Wie geht es denn allen?“

Spätestens an dieser Stelle kann ein kurzes Gespräch zu einer langen Unterhaltung werden. Ein Freund von mir ist in Corona-Zeiten manchmal in die Stadt gefahren, in der Hoffnung dort jemanden zum Plaudern zu treffen. Verstehen kann ich das ja, zumindest teilweise.

Keine Zeit und keine Lust auf Smalltalk

Jetzt, wo Treffen mit anderen Menschen wieder möglich sind, und die Hektik des Alltags zurückgekehrt ist, fehlt es mir manchmal an Zeit für Smalltalk auf der Straße. In diesen Momenten denke ich darüber nach, den Bekannten bewusst zu ignorieren, zur anderen Seite oder auf mein Handy zu schauen und so zu tun als hätte ich ihn nicht gesehen. Ist das ok?

Um ehrlich zu sein, ist Zeitmangel dabei nicht der einzige Grund, warum ich einem Gespräch aus dem Weg gehen will. Es gibt Menschen, mit denen möchte ich mich vielleicht gerade nicht unterhalten. Die guten Freunde treffe ich selten zufällig. Wenn sie in meiner Stadt sind, dann weiß ich davon und wir sind gezielt verabredet. Sehr viel öfter trifft man dagegen auf entfernte Bekannte, Freunde von Freunden oder Mitschüler von früher. Weil man sich vielleicht nicht wirklich was zu sagen hat, kann es schnell peinlich werden.

Nicken und "Moin" sagen

Aber ist es nicht mindestens genauso unangenehm, wenn der andere das eigene Schauspiel durchschaut und genau merkt, dass man absichtlich wegschaut? Aber wie verhindere ich ein Gespräch ohne unhöflich zu sein?

Die Lösung habe ich auf einem Plakat in Hamburg gesehen, auf dem die Stadt für ein besseres Miteinander wirbt. Dort stand: "Nicken, Moin sagen, weiterfahren". Ein Gespräch ist nicht immer nötig, ein höflicher kurzer Gruß ist oft genug. Mit einem Nicken und je nach Region einem "Moin" oder einem "Hallo" kann man eine Unhöflichkeit umgehen.

Und wenn sich der Gegenüber dadurch nicht entmutigen lässt und trotzdem reden will? Pech gehabt. Dann muss man sich wohl über Impfreaktionen und Wetterkapriolen unterhalten. Ich sehe es als Training für meine Smalltalk-Fähigkeiten, die während der Corona-Isolation eh zu kurz kamen.

