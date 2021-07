Osnabrück. Nazan Eckes arbeitet seit 1999 als Fernsehmoderatorin beim Privatsender RTL. Die Krankheit ihres Vaters hat dazu geführt, dass sie ihr Leben nicht mehr führen möchte wie bisher.

Nazan Eckes (45) sitzt während des Interviews ein bisschen auf heißen Kohlen. Den Wocheneinkauf gerade erledigt, warten im Hintergrund ihre beiden Söhne, dass es endlich los zur gemeinsamen Fahrradtour geht. Im Gespräch erzählt die Fernsehmoderatorin, wie sie das Familienleben im Lockdown erlebt hat, warum ihr die Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters die Augen geöffnet hat und wie es ist, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen.

Frau Eckes, über das Familienleben im Lockdown haben Sie gesagt "Wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung, nur schlimmer". Was war denn so schrecklich?

(lacht) Wahrscheinlich hat jeder die Erfahrung gemacht, dass sich durch die Pandemie auf einmal wirklich alles verändert hat. Weil ich als zweifache arbeitende Mutter sowieso nicht so viel Zeit habe zum Rausgehen, waren die geschlossenen Bars und Restaurants gar nicht so schlimm für mich. Auch den Friseur konnte ich verkraften. Aber was mir wirklich wahnsinnig gefehlt hat, waren die sozialen Kontakte und der kreative Austausch. Ich reise außerdem unglaublich gerne, bin vor allem beruflich viel unterwegs. Ich war noch nie in meinem Leben so lange am Stück zu Hause.

Sie haben zwei kleine Söhne, die im Kindergarten- und Grundschulalter sind. Ist bei Ihnen auch mal das Chaos ausgebrochen?

Natürlich, wie bei jeder anderen Familie auch. Die ersten Wochen im Lockdown herrschte Voll-Chaos. Mein Mann und ich fühlten uns überfordert und haben uns gefragt, wie wir das alles geregelt kriegen sollen. Das Homeschooling fand meist parallel zu meinen Konferenzen statt. Da musste ich mich dann entscheiden, wo ich mal 20 Minuten abwesend sein kann, ohne das der Kollege denkt "Die hat keinen Bock" oder die Lehrerin "Die kümmert sich nicht um ihr Kind".

Hat das funktioniert?



Ich habe versucht, alle beruflichen Termine auf den Nachmittag zu legen. Mein Sohn ist erst im letzten Sommer in die Schule gekommen, kennt diese gar nicht ohne Maske und Einschränkungen. Vorher hat er noch nie mit einem Laptop gearbeitet, da musste ich jede Sekunde dabeisitzen. Eigentlich versuchen wir Fernsehkonsum nur in Maßen zu erlauben, aber das war in dieser Zeit gar nicht möglich und ich musste zwischendurch mal eine Kinderserie anschmeißen. Und natürlich ist es mir trotzdem passiert, dass meine Kinder in Konferenzen gelatscht sind und plötzlich direkt mit dem Gesicht vor der Kamera standen und "Hallo" gerufen haben (lacht).

Und war das schlimm?

Nein. Ich habe festgestellt, dass das niemanden gestört hat, sondern als lustig, angenehm und auflockernd empfunden wurde. Diese Zeit hat ja auch gezeigt, dass Arbeit nicht immer so einem strengen Duktus unterliegen muss.

Wie meinen Sie das?

Auch Arbeit kann eine gewisse Leichtigkeit haben. Solange ich meinen Job erledige und am Ende der Woche abliefere, ist es doch irrelevant, wo ich die Arbeit gemacht habe und ob ich zwischendurch mal meinem Kind beim Homeschooling geholfen habe oder auf dem Spielplatz war. Die Pandemie hat eine familienfreundlichere, modernere und fortschrittlichere Arbeitsalternative aufgezeigt.

Sie haben sich Anfang des Jahres eine berufliche Auszeit genommen. Wie waren diese knapp vier Monate für Sie?

Sehr, sehr lehrreich. Ich habe festgestellt, dass es für mich unglaublich wichtig ist, nicht nur zu arbeiten, sondern auch zu leben. Ich habe im Alter von 23 Jahren angefangen für die Medien zu arbeiten, war sehr ehrgeizig und bereue das alles auch gar nicht. Es ist gut, am Anfang seiner Karriere Vollgas zu geben, aber irgendwann kommt eben der Punkt, an dem man erkennen muss, das auch andere Dinge im Leben wichtig sind.

In Ihrem Fall war das die Familie. Als Grund für Ihre Auszeit haben sie angegeben, sich mehr um Ihren an Alzheimer erkrankten Vater kümmern zu wollen.

Ja, durch die Krankheit meines Vaters habe ich festgestellt, dass man viele Dinge versäumen kann, wenn man sie nicht im Hier und Jetzt lebt. Man sagt ja gerne diesen Satz "Das mache ich später mal". Ich habe mir dann gedacht: "Nee, später ist heute".

Was hat das mit Ihnen gemacht, ihn so zu sehen?



Ich habe mich plötzlich selbst in so einer Situation gesehen, denn parallel dazu ist auch noch eine meiner engsten Freundinnen schwer erkrankt. All diese Dinge haben dazu geführt, dass ich mit gewissen Dingen einfach nicht wie bisher weitermachen möchte.

Zum Beispiel?

Ich möchte bewusster leben und öfter mal tief durchatmen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich möchte nicht mehr ständig aufs Handy gucken und denken: Ich muss in fünf Minuten wieder am nächsten Ort sein und abliefern. In meiner Auszeit von der Bildfläche zu verschwinden und auch die sozialen Medien stark einzuschränken, war genau das Richtige. Diesen Druck, jeden Tag ein Lebenszeichen von mir zu geben, den habe ich nicht mehr.

Weil Sie gemerkt haben, dass das gar nicht so wichtig ist und die Welt sich auch ohne ständiges Posten weiterdreht?

Absolut, die Welt dreht sich definitiv weiter. Es tut einfach gut, sich mehr auf das echte Leben zu konzentrieren, statt alles ins digitale zu pulvern. Ich habe eine neue Balance gefunden und die möchte ich gerne beibehalten.

Ihre Mutter haben Sie kürzlich als Heldin bezeichnet. Wie geht Sie mit der Situation um?

Meine Mutter wurde von heute auf morgen in ein anderes Leben katapultiert. Sie ist mit vielen Dingen auf sich allein gestellt. Anders als mein Vater hat sie nie richtig Deutsch gelernt und nicht gearbeitet. Jetzt müssen meine beiden Geschwister und ich viel in die Hand nehmen und wir versuchen unseren Vater ein bisschen zu ersetzen. Aber vieles können wir ihr nicht abnehmen und das möchte sie auch gar nicht. Letztendlich trägt sie einen Großteil der Verantwortung und Belastung. Aber sie macht das rührend und mit großer Hingabe.



Hat das Leben, wie Ihre Mutter es geführt hat, Ihren eigenen Werdegang geprägt und beeinflusst?



Ja, mein enormer Drang auf eigenen Beinen zu stehen, eigenes Geld zu verdienen und sich eben nicht in Abhängigkeiten zu begeben hat hundertprozentig mit der Geschichte meiner Mutter zu tun. Früher haben meine Geschwister und ich für sie im Supermarkt, beim Bäcker oder beim Arzt übersetzt. Wir Kinder sind in Deutschland geboren und sind zweisprachig aufgewachsen. Ich lege sehr viel Wert auf eine gute Sprache. Schon in der Schule wollte ich im Deutschunterricht mindestens genauso gut oder besser als meine deutschen Mitschüler sein.

In Ihrem Buch "Guten Morgen, Abendland: Almanya und Türkei – eine Familiengeschichte" erzählen Sie, dass ihr Vater Sie "Aslan Kizim" nennt, das bedeutet "meine Löwentochter". Warum nennt er Sie so?

Ich war für ihn ein mutiges Mädchen. Ich war immer ein Papakind, habe aber auch wahnsinnig viel mit ihm gestritten und diskutiert. Ich glaube im Grunde seines Herzens fand er es toll, dass ich immer wieder den Mut aufgebracht habe, ihm zu widersprechen. Er hat sehr früh gemerkt, dass ich jemand bin, der Ziele hat und diese auch verfolgt.

Ihr Vater kam als türkischer Gastarbeiter nach Deutschland, hat schnell Deutsch gelernt, sich ein Leben aufgebaut und eine Familie gegründet. Haben Sie Ihren Ehrgeiz von ihm?

Von meinem Vater habe ich gelernt, dass man für seine Ziele arbeiten und alles geben muss, weil nichts von alleine kommt. Er hat immer gesagt: Du musst dein Abi nicht für uns machen. Du entscheidest einfach selber, ob du später wie ich am Fließband stehst, oder es vielleicht doch schaffst, einen lukrativeren Job zu finden. Das war immer seine Drohung. Diesen Satz hat er immer gesagt: Du kannst machen was du willst, am Ende landest du dann eben am Fließband.

Am Fließband sind Sie aber nicht gelandet, sondern haben als Fernsehmoderatorin Karriere gemacht.

Meine Eltern haben ein großes Opfer gebracht, indem sie nach Deutschland gekommen sind. Das haben sie für uns Kinder gemacht, weil sie der Überzeugung waren, dass wir hier bessere Möglichkeiten haben. Das war immer mein größter Antrieb. Ich wollte die Chancen, die ich bekomme, auch nutzen.

In Ihrer Biografie schreiben Sie, dass sie im Alter von 18 Jahren heiraten wollten. Auch Ihre Eltern wollten eine Zeitlang, dass Sie in der Türkei zur Schule gehen, haben sich aber dann doch umentschieden. Denken Sie manchmal noch darüber nach, wie Ihr Leben hätte anders verlaufen können?

Es gab viele Punkte in meinem Leben, an denen ich ganz anders hätte abbiegen können. Wäre ich in der Türkei geblieben und dort zur Schule gegangen, wäre aus mir garantiert ein anderer Mensch geworden. Für eine Hochzeit mit gerade mal 18 Jahren war ich aber schon damals viel zu eigensinnig und hätte mich wahrscheinlich ein Jahr später gefragt, was ich hier eigentlich mache. Ich wäre wieder ausgebrochen.

Sie haben mal gesagt, „Es ist unmöglich, wenn man in zwei Kulturen aufwächst, sich festzulegen“ und „Ich denke deutsch, mein Herz schlägt türkisch“. Wie genau ist das gemeint?

Es fällt mir unglaublich schwer zu sagen, ich bin mehr deutsch oder mehr türkisch. Ich bin einfach ich. Vielleicht ist da eine ganz neue Identität und ganz eigene Kultur entstanden. Ich denke, dass ich bei allem was emotional ist, eine sehr stark ausgeprägte türkische Seite habe. Emotionen spielen eine ganz große Rolle in der Türkei: Die Musik ist überzogen, das Familienleben ist sehr emotional, man umarmt sich – das ist alles sehr, sehr intensiv und man ist bedingungslos füreinander da. Trotzdem bin ich natürlich in Deutschland und mit deutschen Strukturen.aufgewachsen. Gerade was das Arbeiten angeht, bin ich deutscher als deutsch. Ich halte mich an Regeln und bin im Job immer super gut vorbereitet und pünktlich. Im Privatleben bin ich allerdings total unpünktlich.

Sie engagieren sich seit vielen Jahren in zahlreichen Verbänden, Initiativen und Projekten, setzen sich unter anderem für bessere Bildungschancen von Kindern und jungen Menschen sowie Flüchtlingsfamilien ein. Im Juni haben Sie den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen bekommen. Macht Deutschland Ihrer Meinung nach Fortschritte in Sachen Integrationspolitik?

Es hat sich vieles verändert, einiges ist auch besser geworden, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt mit der Migrationspolitik zu tun hat.

Sondern?



Es gibt eine Generation, die sich mit eigener Kraft aus vielem befreit hat. Viele haben keinen Bock mehr, der Problem- oder Quoten-Türke zu sein, werden aber trotzdem immer wieder damit konfrontiert, was extrem nervig ist. Die Integrationsarbeit ist definitiv noch nicht abgeschlossen, da muss noch viel passieren.

Was geht Ihnen persönlich durch den Kopf, wenn Sie von Attentaten wie zuletzt in Würzburg hören?

Ich denke dann, dass wir solche Schlagzeilen seit den 80ern lesen. Jeder denkt sich: Bitte nicht schon wieder. Jetzt werden wieder alle über einen Kamm geschert und für die Tat eines Irren verantwortlich gemacht. Die Diskussionen über die bösen Ausländer, die eine Gefahr für die Gesellschaft bedeuten, gehen wieder von vorne los. Da kann ich nur an die Vernunft jedes Einzelnen appellieren und sagen: Sowas ist und bleibt die Tat eines Einzeltäters, die mit meiner Welt und meiner Realität und denen vieler anderer Menschen mit islamischen Glauben überhaupt nichts zu tun hat.

Welchen Stellenwert hat das Thema Religion bei Ihnen zu Hause? Ihr Mann ist katholisch, Sie selbst sind Muslimin.

Religion hat keine übergeordnete Rolle in unserem Alltag, aber wir versuchen unseren Kindern beizubringen, dass wir aus zwei Familien stammen, die nicht nur eine unterschiedliche Nationalität haben, sondern eben auch einen unterschiedlichen religiösen Glauben. Vor dieser Frage in der Kindererziehung hatten wir am meisten Respekt und auch kein klares Konzept. Wir haben uns vorgenommen, unsere Kinder möglichst weltoffen und interreligiös zu erziehen. Wir feiern Weihnachten, Ostern aber auch das Ramadan-Fest.

Eine abschließende Frage noch: Häufig landen Sie mit Schlagzeilen wie "Heiße Fotos im knappen Badeanzug" oder "Nazan Eckes: Was für ein Körper. Ihre Bauchmuskeln sind der Hammer" in den Promizeitschriften. Ist Ihnen diese Berichterstattung manchmal zu oberflächlich und eindimensional?

Es hat mich mal eine Zeitlang gestört. Vor allem Anfang und Mitte 30 war es mir ein wichtiges Anliegen, dass die Menschen da draußen auch meine anderen Seiten kennenlernen. Vor allem die Seite, die sich mit anderen Dingen als Äußerlichkeiten beschäftigt, da mir das auch viel wichtiger ist. Aber irgendwann war es mir dann egal. Für mich zählt, dass die Menschen um mich herum, also meine Familie, meine Freunde und Kollegen wissen, wer ich bin.