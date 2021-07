Osnabrück. Für Sauerteig benötig man Zeit und Geduld. Dadurch wird das Brot bekömmlich. Warum der Teig gerade jetzt den Zeitgeist trifft und wie er gelingt, erklärt Brotexperte Lutz Geißler im Interview.

Ein Sauerteig will regelmäßig gefüttert werden – mit Mehl und Wasser. Er braucht Ruhe bis er ausgereift ist – über mehrere Tage bei angenehmen 24 bis 28 Grad. Kurzum: Er will umsorgt werden, dann vermehrt er sich und hinterlässt über die Jahre viele Nachkommen im Kühlschrank. Das älteste Lockerungsmittel für Brote ist seit Jahren bei Hobbybäckern beliebt, gar ein Tauschobjekt. Der Brotexperte, Blogger und Bestsellerautor Lutz Geißler erklärt im Interview mit unserer Redaktion, was an ihn am Sauerteig fasziniert und verrät, wie er gelingt.

Herr Geißler, Sie wurden schon als "Brotguru" (Spiegel) oder "Brotpapst" (MDR) betitelt. Wie gefallen Ihnen solche Bezeichnungen?

Gar nicht. Das sind nicht meine Begrifflichkeiten. Es gibt keine Brotpäpste oder -gurus. Es gibt Leute, die eine Philosophie vertreten. Die einen sind damit erfolgreicher als die anderen, aber ich würde niemals behaupten, dass ich das beste Brot backe. Ich bin einfach nur ein Brotfreund. Als Hobbybäcker würde ich mich allerdings auch nicht mehr bezeichnen. Ich stecke irgendwie zwischen Hobby- und Profibereich. Ich bewege mich in beiden Welten.

Warum ist der Sauerteig für Sie ein "Superstar"?

Er hat alles, was man zum Brotbacken braucht: Er lockert das Brot und macht es haltbar durch die verschiedenen Säuren. Er bringt einen deutlich komplexeren Geschmack hinein als mit Hefe. Er sorgt ein Stück weit für mehr Bekömmlichkeit, je nachdem, welche Getreiderohstoffe enthalten sind. Für den Vollkornbereich gilt für mich: Stehen Hefe- oder Sauerteigbrot zur Wahl, dann nehme ich das Sauerteigbrot, weil ich da deutlich mehr Inhaltsstoffe vom Vollkorn verfügbar habe. Ein Sauerteigbrot erfüllt im Grunde alles, was man an Maßstäben an ein Brot anlegen kann.

Zur Person Lutz Geißler stammt aus dem Erzgebirge und hat Geologie studiert. Während der Arbeit an seiner Diplomarbeit entdeckte er das Brotbacken als Ausgleich. Seit 2009 veröffentlicht der Naturwissenschaftler auf seinem Blog ploetzblog.de seine eigenen Rezepte. Aus dieser Leidenschaft ist seit 2014 ein Beruf geworden. Neben seiner Blogger-Tätigkeit hat er mittlerweile 13 Bücher zum Thema veröffentlicht, die teilweise auch in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Für den Bestsellerautor ist das Brotbacken eine Wissenschaft für sich: Bis heute entwickelt und schreibt er Rezepte, leitet Backkurse, berät professionelle Bäcker und gibt im MDR regelmäßig Tipps für Hobbybäcker. Auch das Projekt Sauerteigboerse.de seines Verlags, bei dem Bäcker kostenlos ihre Sauerteige im deutschsprachige Raum teilen können, geht auf seine Idee zurück.

Welchen Vorteil hat er gegenüber dem Hefeteig?



Anzeige Anzeige

Das beste – und auch im Notfall für alle ein erreichbares – Mittel zum Brotbacken ist der Sauerteig. An die Hefe kommt man nicht so leicht dran, wenn man nicht einen Supermarkt in der Nähe hat oder in Krisenzeiten, wie der erste Lockdown gezeigt hat, sie schnell ausverkauft ist. Mit Sauerteig kann man dagegen immer backen, solange man ein bisschen Mehl im Schrank hat.

imago images/Ute Grabowsky/photothek.

Bereits vor der Pandemie gab es einen Trend zum Backen mit Sauerteig. Wann haben Sie das bemerkt?

Das war ein schleichender Prozess. Als ich 2008 mit dem Brotbacken angefangen habe, war Sauerteig noch kein großes Thema. Es wurde mit Hefe gebacken, ab und an gab es vielleicht ein Rezept mit Roggensauerteig. Der Trend zum Weizensauerteig ist ein wenig aus Amerika rüber geschwappt. Zum Teil hat das damit zu tun, dass immer mehr Leute der Meinung sind, sie vertragen das ein oder andere Brot nicht mehr, das sie kaufen oder nach "alten" Rezepten selber backen, in denen sehr viel Hefe drinsteckt. In der Profi-Bäckerszene findet ebenfalls ein schleichender Wandel statt – zum Glück. Es gibt immer mehr kleine Bäckereien, vor allem in größeren Städten, die mit Sauerteig arbeiten.

Ist diese Kritik am Hefebrot berechtigt?

Hefebrote an sich sind nichts Schlimmes. Die Frage ist: Wie werden sie hergestellt? Ich kann ein hochkomplexes Hefebrot backen, was genauso gut bekömmlich ist wie ein Sauerteigbrot. Ich muss nur gewisse Regeln beachten. Doch da viele Bäcker das aus Zeitgründen nicht mehr tun, Großbäckereien eh nicht, haben viele Menschen Probleme mit herkömmlichen Broten und überlegen: Was kann ich denn machen? Es gibt Ernährungsberater und Seiten im Netz, die sagen: "Es hilft nur Sauerteigbrot". Das stimmt, wenn man "nur" weglässt und durch "auch" ersetzt. Der Faktor, der alles zum Guten wendet, ist die Zeit, die sich für die Herstellung genommen wird. Ob mit Hefe oder Sauerteig gebacken wird, hat dann eher andere Gründe als die Bekömmlichkeit.

Wann haben Sie Ihren ersten Sauerteig angesetzt – und ist er Ihnen gleich gelungen?



Er ist gelungen. 2009 habe ich ihn angesetzt. Er ist nicht gestorben. Er lebt immer noch bei mir, beziehungsweise seine Nachkommen. Mit einem Weizensauerteig, den ich ein wenig später auch von Null an mit Mehl und Wasser angesetzt habe, bin ich damals auf dem Bauch gelandet. Der ist mir im ersten Ansatz verdorben, beim zweiten hat es dann geklappt. Das kann auch passieren.

Zur Sache Sauerteig: Zubereitung Lutz Geißlers Tipp aus "Die besten Brotrezepte für jeden Tag", wie man Anstellgut füttert: Man braucht dazu 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser (40 Grad) und 5 bis 10 Gramm altes Anstellgut aus dem Kühlschrank, verrühren, abdecken und acht bis zwölf Stunden warten, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Danach stellt man das Gemisch zurück in den Kühlschrank. Man kann es dann innerhalb von ein bis zwei Wochen zum Ansetzen eines Sauerteigs benutzen.

Wie viele Generationen umfasst Ihr Teig von 2009?



Minimum 600 Generationen, aber wahrscheinlich schon viel mehr. Ich habe natürlich zwischendurch mit Mehl und Wasser aufgefrischt. Immer wenn ich ihn für einen Brotbackkurs vorbereite, muss ich viel mehr herstellen. Es gibt auch Abkömmlinge, die an Kursteilnehmer gegangen sind. Es ist schon eine riesengroße weltweite Familie.

Hubertus Schüler / Becker Joest Volk Verlag

Wird dieses sogenannte Anstellgut, also Sauerteig, der als Vorrat im Kühlschrank liegt, von Generation zu Generation eigentlich besser?



Nicht unbedingt. Es kommt eher darauf an, wie regelmäßig man ihn pflegt. Wenn man den Sauerteigansatz drei Monate im Kühlschrank lässt, dann hat er die schlechte Qualität vom Anfang. Das bedeutet, man muss ihn erstmal wieder in Gang bringen. Wenn man ihn jede Woche mit Mehl und Wasser füttert – im Extremfall auch manchmal jeden Tag – ist er natürlich umso aktiver und besser. Es kommt also weniger darauf an, wie oft man ihn insgesamt gefüttert hat, sondern in welchen Abständen.

Was sind die typischen Fallstricke beim Ansetzen eines Sauerteigs?

Erstens sollte man möglichst Vollkornmehl verwenden, sonst ist das Risiko größer, dass er nicht säuert. Das liegt daran, dass weniger Ausgangsmikroorganismen vorhanden sind, die man braucht. Es kann auch passieren, dass das Mehl mikrobiell zu sauber ist, deshalb besser Biomehl verwenden, oder die Säure sich nicht schnell genug einstellt, weil die Temperatur (24 bis 28 Grad) nicht passt. Es können viele Faktoren reinspielen. Wichtig ist, dass die gewünschten Mikroorganismen, die Milchsäurebakterien, sich optimal vermehren können und die unerwünschten unterdrückt werden, damit der Sauerteig nicht kippt oder schimmelt. Das merkt man aber immer, in dem man einfach reinriecht und ihn anschaut.

imago images/Panthermedia

Wie muss denn ein gelungener Sauerteig riechen und aussehen?

Er muss frisch und säuerlich riechen, ein bisschen intensiver als ein Joghurt. Es darf nicht unangenehm riechen. Ein gelungener Sauerteig sollte nie nach altem Schuh oder verfaultem Ei riechen. Diese Gerüche treten am Anfang auf und sind dann ok, einfach ignorieren. Wenn er nach einer Woche immer noch so riecht, dann ist er verdorben. Beginnt er nach ein paar Tagen säuerlich zu riechen, dann ist alles gut.

Wann kann man sich etwas davon für den Vorrat abnehmen?

Es wird immer die letzte Generation weitergeführt. Aus dem Glas, in dem der Teig aufgegangen ist, nimmt man ganz am Ende der Sauerteigentstehung etwas heraus und gibt es in ein neues Glas. Danach fügt man wieder neues Mehl und Wasser dazu, lässt es wieder aufreifen, nimmt aus diesem neu gereiften Sauerteig wieder etwas ab und gibt es in das nächste Glas. Das ist im Grunde wie ein Samenkorn, das man von der Pflanze abnimmt und wieder in die Erde steckt. Dann wächst die Pflanze und man nimmt von der neuen Pflanze wieder das Samenkorn ab und sät es neu aus. Genau wie im Garten funktioniert auch die Sauerteigpflege. Mit dem Unterschied, dass es in der Küche innerhalb einer Woche passiert und nicht innerhalb eines Jahres.

Hubertus Schüler / Becker Joest Volk Verlag

Was halten Sie davon selbstgebackenes Sauerteigbrot mit Sauerteigpulver herzustellen?



Das Sauerteigpulver, also das Sauerteigextrakt, das man kaufen kann, hat eine ziemlich scharfe Säure und vor allem lockert es den Teig nicht mehr. Es wurde in der Herstellung stark erhitzt, so dass nichts mehr drin ist, was lebt und den Teig lockern könnte. Insofern ist es ein reines Geschmacks- und Säuerungsmittel. Ein Brot mit Sauerteigpulver schmeckt komplett anders - flacher als aus lebendigem Sauerteig hergestellt. Ich nehme das Pulver gern als Panade für Schnitzel oder binde damit Soßen ab. Ich verwende dazu aber selbst gemachtes.

Wie stellen Sie das her?

Es bleiben ja immer Sauerteigreste über, Anstellgutreste von der Fütterung, die kann man sich auf ein Backpapier aufstreichen, trocknen lassen oder sogar rösten und danach in den Mixer geben. Man kann es auch mal als Geschmackmittel in den Hefeteig geben, aber ich würde damit kein Sauerteigbrot backen.

Buchtipp: Lutz Geißler: "Krume und Kruste. Brot backen in Perfektion". Mit Fotos von Hubertus Schüler. 336 Seiten, Becker Joest Volk Verlag. 29,95 Euro.



Hubertus Schüler/ Becker Joest Volk Verlag

Lesen Sie mehr XL-Themen: