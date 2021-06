Miteinander lernen - aber auf Abstand. Das hat das System Schule vor Herausforderungen gestellt.

dpa/Robert Michael

Nortorf. Was hat die Pandemie an unseren Schulen nachhaltig verändert? Wir haben mit Timo Off, Schulleiter einer Gemeinschaftsschule, gesprochen. Er ist überzeugt: Die Krise hat die Schule nachhaltig verändert.

Zurück zur Normalität? Das möchte Timo Off eigentlich gern vermeiden. Denn wenn man nun schon so viel Neues ausprobieren musste, könnte man den Schwung doch lieber nutzen, findet der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Nortorf (Kreis Rendsb