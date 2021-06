Die Aufförsterin: Wie Klimaschutz in Russland aussieht

Die Ökonomin und Umweltschützerin Marianna Muntianu forstet Russland mit Millionen Bäumen auf.

Sergey Meshcheryakov

Kostroma. Marianna Muntianu fühlt sich in den russischen Wäldern am wohlsten. Sie engagiert sich für die Umwelt und hat gemeinsam mit anderen bereits eine Million Bäume gepflanzt. Genug ist ihr das noch lange nicht.

Immer wenn eine Gesellschaft Maske trägt, steht sie vor einem Wendepunkt, so scheint es. 2010 war es in Russland schon einmal soweit. „Die Menschen trugen sie tagelang, denn in vielen Städten machte schwerer Rauch das Atmen fast unmöglich“,