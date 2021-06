Einheimische nennen ihn "Tourist-Volcano": Seit fast drei Monaten brodelt ein Vulkan auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten Islands.

Nina Kallmeier

Grindavik. Einen Vulkanausbruch aus der Nähe betrachten? Wer auf der Halbinsel Reykjanes in Südisland eine etwa vier Kilometer lange Wanderung unternimmt, hat die einmalige Gelegenheit. Es ist ein faszinierendes Erlebnis.

Es knistert und knackt, als würden kontinuierlich dünne Glasscheiben in tausend Teile zersplittern. Überall an den Rändern des von Hügeln eingeschlossenen Lavafeldes glüht es rot und orange zwischen dem schwarzen, schon erkalteten Magma. In