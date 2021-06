Brennnesseln am Zaun ärgern viele Gartenbesitzer. Dabei ist die Pflanze ein vielseitiger Nährstofflieferant.

imago images/CHROMORANGE

Hamburg. Unkraut ist für viele Hobbygärtner ein wahrer Graus. Was viele Menschen allerdings nicht wissen: Die ungeliebten Pflanzen sind echte Nährstoffwunder und können in der heimischen Küche verwendet werden.

Sobald die Temperaturen steigen, fängt es wieder an zu sprießen – Unkraut taucht so gut wie überall auf. Man findet es im eigenen Garten, im Wald und am Wegesrand und häufig wird es mit brachialen Mitteln entfernt. Auch interessan