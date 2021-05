"An der Rückkehr des Wolfs nach Mitteleuropa wird sich messen lassen, ob wir bereit sind, unsere Haltung gegenüber anderen Lebewesen auf der Erde zu ändern", sagt Diplom-Biologin Gudrun Pflüger.

Gudrun Pflüger

Osnabrück. Der Wolf ist zurück in Mitteleuropa. Eine Biologin, die ihn in Kanada beobachtete, erklärt, was wir von dem Tier lernen können.

Gudrun Pflüger, 1972 in Graz geboren, ist Diplom-Biologin und ehemalige Profi-Skisportlerin. Ihre Forschungsarbeiten zum Thema Wölfe in Kanada und ihr Engagement im Naturschutz zeigt der Film „Auf der Spur der Küstenwölfe“. Ihre Lebensbesch