Das Team des "Harry Potter-Theaterstücks wartet sehnsüchtig darauf, wieder auf der Bühne zu stehen.

Manuel Harlan

Hamburg. In letzter Sekunde wurde die Premiere des "Harry Potter"-Theaterstücks abgesagt. Dreimal wurde es seitdem verschoben. Wie geht es weiter?

Als Harry Potter seinen Zauberstab sinken ließ, wurde es ganz still – so beschreiben es jene, die dabei waren. Aber was "heißt sinken ließ"? Aus der Hand gerissen wurde er ihm, "Expelliarmus!" heißt der Entwaffnungszauber, und der Gegner au