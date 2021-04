Ghosting, Gaslighting, Love Bombing: Miese Dating-Strategien und was sie bedeuten

Online-Dating hält nicht nur angenehme Überraschungen bereit.

Colourbox.de

Osnabrück. Für fast alle Beziehungsphänomene, und seien sie noch so schräg, gibt es mittlerweile einen eigenen Begriff – meist einen englischen. Geradezu eine Bezeichnungswut greift da um sich, so scheint es.

Das Tröstliche daran ist: Viele scheinen bei Flirtpannen ähnliche Erfahrungen zu machen. Also muss niemand mehr allein sein, wenn was bedenklich aus dem Ruder läuft. Aber was beschreiben die neuen Dating-Vokabeln eigentlich genau?Auf- und a