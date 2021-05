Das Fell dieser Hunderasse benötigt die Pflege des Halters.

Carolin Hlawatsch

Münster/Prunetto. Bergamasker Hirtenhunde sind vom Aussterben bedroht. Jutta und Robert Ammann tun alles, um die Rasse zu erhalten.

Jutta und Robert Ammann leben gerne in Münster, doch immer wieder zog es das Paas in den Süden. Nach Camping-Urlauben mit ihren Kindern in der französischen Provence und an der Côte d’Azur, stiegen sie um auf ein Ferienhaus in Antibes an de