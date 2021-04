Das Seepferdchen taucht hin und wieder in der Nordsee auf. Bedroht es andere Arten?

imago images/Ardea

Osnabrück. Klimawandel oder eingeschleppt? In der Nordsee tauchen immer neue Tier- und Pflanzenarten auf – eine Spurensuche.

Mit seinen Scheren krallt sich die kleine Asiatische Pinselkrabbe an dem hölzernen Segelboot fest, das durch den glitzernden, hellblauen Pazifik gleitet. Auf in ein neues Abenteuer, auf nach Nordeuropa, ins Wattenmeer, will die kleine Krabb