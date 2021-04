"Nazi-Jäger" geben nicht auf: Was wusste KZ-Sekretärin Irmgard F.?

Irmgard F. war Sekretärin und Stenotypistin des Lagerkommandanten des ehemaligen Konzentrationslagers Stutthof zwischen Juni 1943 und April 1945. Wegen der Beihilfe zum Mord an 10.000 Menschen wird sie nun angeklagt. (Symbolbild)

imago images/Panthermedia

Ludwigsburg/Itzehoe. Irmgard F. soll Beihilfe zum Mord in 10.000 Fällen geleistet haben. Warum kommt die 94-Jährige erst jetzt vor Gericht?

Wer die Worte von Thomas Will (60), Behördenleiter der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung Nationalsozialistischer Verbrechen mit Sitz in Ludwigsburg, zu einer mathematischen Rechnung umsetzt, landet an dem Punkt, d