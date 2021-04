Die Hauptdarstellerinnen Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattrall and Sarah Jessica Parker begeisterten eine ganze Generation

dpa/Daniel Deme

Hamburg. Sie haben "Sex and the City" gerne geschaut und sind immer noch Fan? Testen Sie im Quiz, wie gut Sie die Serie kennen.

Gute Nachrichten für Fans von "Sex and the City": Die Kultserie um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer wird neu aufgelegt. HBO Max will mit der Serie "And Just Like That" ein neues Kapitel basierend auf dem Buch "Sex and the City" un