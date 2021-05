Die Sexualität kann sich während der Schwangerschaft deutlich verändern.

Colourbox

Hamburg. Während einer Schwangerschaft verändert sich nicht nur der Körper, auch die weibliche Lust kann Gefühlsschwankungen unterliegen. Sexualtherapeutin Annika Spiegelberg erklärt, worauf es beim Sex in der Schwangerschaft ankommt.

Sex soll Spaß machen. Doch was passiert, wenn sich der Körper für eine bestimmte Phase so gravierend verändert, dass Frau oder Mann gar nicht mehr weiß, was noch möglich und zudem erlaubt ist? Sex während der Schwangerschaft stellt viele Me