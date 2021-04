"Wenn ich für immer auf Sex verzichten müsste, wäre das ok"

Es gibt ein breites Spektrum von Asexualität.

imago images/Science Photo Library

Dresden. Mandy G. ist asexuell. In einer Gesellschaft, in der Sex eine große Rolle spielt, fühlt sie sich oft unverstanden.

Mandy G. ist 25 Jahre alt. Sie studiert Psychologie und lebt in Dresden. Sie ist asexuell. Was bedeutet das für sie? Hier gibt sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt.Ich bin asexuell, das bedeutet für mich, dass ich keine sexuelle Anziehung