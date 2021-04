Wes und sein Vater Elijah sind die neuen Figuren der Sesamstraße.

Hamburg. Die Sesamstraße bekommt an ihrem 50. Jubiläum Zuwachs. Die Puppen Wes und Elijah klären Kinder über Rassismus auf.

In der Kindersendung "Sesamstraße" setzen zwei neue schwarze Puppen in den USA ein Zeichen gegen Rassismus. Der "Sesamstraße"-Bewohner Elmo, ein kleines rotes Pelzmonster, trifft in einem neuen Spot den kleinen Wes und seinen Vater Elijah.