Der Oligarch in der Provinz: Onischenko will im Emsland leben – lässt man ihn?

Gegen Alexander Onischenko wurde mehrfach ermittelt – in Deutschland und in der Ukraine.

Herzlake. Multimillionär, Olympia-Teilnehmer, Politiker und politischer Flüchtling: Das Leben des Ukrainers Alexander Onischenko hat viele Wendungen genommen. Nun will er es ruhiger angehen lassen. Möglichst im Emsland, wenn man ihn denn lässt.

In diesem Artikel erfahren Sie: warum der ukrainische Millionär Alexander Onischenko im Emsland leben will,warum er Deutschland vorwirft, ihn aus politischen Gründen in Haft genommen zu haben,und was Joe Biden und Petro Poroschenko damit zu