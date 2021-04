Cornelia Funke: "Kindern macht es Angst, wenn Erwachsene ihnen was verschweigen"

Cornelia Funke hat ihre neues Buch selbst illustriert.

Michael Orth

Osnabrück. In ihren neuen Buch „Die Brücke hinter den Sternen“ hat Autorin Cornelia Funke den Tod für Kinder erklärbar gemacht.

Sie lebt auf einer Avocadofarm in Kalifornien, plant ihren Umzug in die Toskana und ist Deutschlands erfolgreichste Kinderbuchautorin: Cornelia Funke scheut in ihrem neuen Buch auch vor dem Thema Tod nicht zurück. Wie sie darüber denkt und