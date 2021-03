"So viel gemordet wird in Deutschland nicht": Wie ein Rechtsmediziner wirklich arbeitet

In der Rechtsmedizin läuft es oft anders, als in Filmen dargestellt.

dpa/Andreas Arnold

Kiel. Rechtsmediziner werden in Filmen und Serien oft unrealistisch dargestellt. Wie sie wirklich arbeiten, erzählt Claas Buschmann im Interview.

Der gebürtige Hamburger Claas Buschmann (44) war viele Jahre Rechtsmediziner in Berlin und ist seit Februar Leitender Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Schleswig-Holstein in Kiel. Im Interview räumt er mit Klischees über