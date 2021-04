Nazis, Saufen, Tradition? Als Schwarzer in der Studentenverbindung

Zehn Monate lebte Leon Enrique (links) in einer Studentenverbindung. (Symbolbild)

Fotos: Jakob Patzke, imago images / Rüdiger Wölk

Hannover. Leon Enrique lebte zehn Monate in einer Studentenverbindung. Er erzählt von Rassismus, Saufgelagen und dem Wunsch, dabei zu sein.

"Freundschaft auf Kommando", so seien ihm im Vorfeld die Studentenverbindungen beschrieben worden, erzählt Leon Enrique bei einem Treffen in Hannover. Viel mehr wusste er nicht über die geheimen Bünde, doch er war neugierig. Also beschloss