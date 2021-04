Ein PR-Coup gelang der Brauerei mit einem gemeinsamen IPA mit Aldi-Süd.

Brewdog

Osnabrück. Die Craft-Beer-Marke Brewdog hat eine ungewöhnliche Allianz mit Aldi geschlossen. Gründer James Watt erklärt, warum.

Sie sind das am schnellsten wachsende Craft Beer-Unternehmen in Großbritannien und haben mehr als 100 Bars rund um den Globus, Hotels, ein eigenes Flugzeug, Sie haben Brauereien in Schottland, Deutschland, USA und Australien und haben mehr