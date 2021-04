Schon 30 Minuten Gartenarbeit am Tag machen glücklicher und gesünder.

imago images/Westend61

Havetoft / Hamburg. Gartenarbeit ist lästig? Von wegen! Sie macht gelassen – und hilft sogar gegen Depression.

Ruhe. Das ist es, was Gabi Kaapke in ihrem Garten findet. Die 58-Jährige aus Havetoft im Kreis Schleswig-Flensburg ist seit 40 Jahren in der sozialen Arbeit tätig, „da kreist der Kopf auch mal und man nimmt Probleme mit nach Hause“. Wenn si