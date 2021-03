Am 8. März gehen Frauen weltweit auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen – wie hier in Berlin 2020.

imago images/snapshot

Flensburg. 2021 sind Männer und Frauen weit weg von Gleichberechtigung. Das liegt auch an den Frauen selbst, findet unsere Autorin.

Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich zum ersten Mal den Internationalen Frauentag gefeiert habe: Es war im Jahr 2010, ich saß in meinem damaligen Büro – ausgerechnet an der Bundeswehr-Universität in Hamburg – und es klopfte an der Tü