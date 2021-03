Fünf einfache Tipps: So verbringen Sie weniger Zeit am Smartphone

Egal ob drinnen oder draußen: Das Smartphone ist bei vielen immer dabei.

imago-images/Tono Balaguer

Hamburg. Verbringen Sie zu viel Zeit mit Ihrem Handy? Mit diesen Tipps können Sie Ihre Smartphone-Zeit verringern.

In einer Umfrage der Agentur Quisma aus dem Jahr 2018 bezeichnete sich jeder vierte Deutsche selbst als Smartphone-süchtig. Durch die Corona-Pandemie ist die Zeit am Handy weltweit so stark angestiegen wie in den letzten Jahren zu