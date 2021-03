Bier oder Wein – was macht dicker und was ist gesünder?

Bier oder Wein – was sagt Ihnen mehr zu?

Berlin. Bier oder Wein – das ist die große Frage. Gerade in Zeiten der Corona-Krise hat der Alkoholkonsum in vielen Haushalten zugenommen. Doch welches Getränk ist das gesündere?

Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat' ich dir – dieser Mythos ist weit verbreitet. Doch was genau ist dran an dem Spruch über die empfohlene Trinkreihenfolge, um einen Kater am nächsten Tag zu vermeiden? Forscher der Un