Osnabrück. 2021 werden "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" gefeiert. Aber wie sieht das eigentlich aus?

Die meisten Deutschen wissen wenig über das Judentum. Viele haben nicht einen Juden in ihrem Bekanntenkreis. Das liegt zum einen daran, dass es nur noch wenige Juden in Deutschland gibt. Jedes Jahr verlieren die Gemeinden an Mitgliedern. Es liegt aber auch daran, dass sich Juden in Deutschland zunehmend verstecken müssen. Wie sieht jüdisches Leben in Deutschland im Jahr 2021 aus?

