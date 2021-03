Keiner wurde häufiger ausgezeichnet: Lukas Podolski hält den "Tor des Monats"-Rekord.

dpa/Daniel Dal Zennaro

Osnabrück. Von den Junioren bis zu den Fußball-Altherren ist es ein geflügelter Ausdruck für einen Treffer der ganz besonders sehenswerten Art: Das "Tor des Monats". Diese Institution des deutschen Fußballs feiert nun ihren 50. Geburtstag. Wir blicken zurück auf Rekorde, Persönlichkeiten und Kuriositäten.

Wer heute an die ARD Sportschau denkt, der denkt das "Tor des Monats" gleich mit. Denn das, was vor rund 50 Jahren nur eine originelle Idee eines WDR-Reporters war, entwickelte sich in Windeseile zu einer Marke, die Fußballdeutschland bis h