Marianne Bachmeier wurde dafür verurteilt, den Mörder ihrer Tochter erschossen zu haben. Ist das Urteil gerecht?

imago images/teutopress

Lübeck. Vor 40 Jahren hat eine Mutter den Mörder ihrer Tochter erschossen. Der Fall Marianne Bachmeier wird bis heute diskutiert.

Acht Schüsse donnerten am 6. März 1981 durch den Saal des Lübecker Landgerichts. Zwei trafen in die Bank – die anderen sechs verfehlten ihr Ziel nicht. An diesem Tag starb Klaus Grabowski. dpa/dpaweb/Gus