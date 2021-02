Das große Promibacken: Christian Hümbs mit seinen Sat.1-Kolleginnen Enie van de Meiklokjes und Bettina Schliephake-Burchardt.

SAT.1/Claudius Pflug

Berlin. Beim Sat.1-„Promi-Backen“ ist Christian Hümbs der Mann fürs Feine. Was macht er aus altem Brot? Ein Expertengespräch.

In der Sat.1-Show „Das große Promi-Backen“, immer mittwochs um 20.15 Uhr, ist Christian Hümbs als Pâtissier der Mann fürs Raffinierte. Was isst der Feinbäcker, wenn er sich abends erden will? Was ist die beste Süßspeise seiner Kindheit? Und