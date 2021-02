Rote Bete mit Chili und Koriander: So gelingen Winter-Tapas

Cremiger Sellerie-Joghurt mit Rote-Bete-Salat, Kräutern und Nüssen – köstlich.

Stefanie Hiekmann

Osnabrück. Bei Tapas und Antipasti denken wir an Sommer, Sonne und Wein auf dem Balkon. Doch auch in den kalten Monaten lassen sich feine Kleinigkeiten aus saisonalem Gemüse zubereiten. So gelingen einfache Winter-Tapas.

Paprika, Zucchini, Auberginen, Tomaten und Knoblauch – die wichtigsten Vertreter der typischen Antipasti-Platte haben in den warmen Sommermonaten Saison. Dann schmecken sie am besten und es lohnt sich, die Saison mit immer wieder neuen Krea