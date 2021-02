Jessica aus Hamburg verhungerte im Alter von sieben Jahren. Ihre Eltern wurden wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt – seit 2020 sind sie auf freiem Fuß.

Hamburg. Die siebenjährige Jessica wurde in ein Zimmer gesperrt, bekam nichts zu essen und starb im März 2005 – in ihrem Elternhaus. Der Fall ging in die Geschichte ein und prägte die Zukunft von Jugendämtern und der Schulbehörde.

Es ist der Morgen des 1. März 2005, kurz vor 7 Uhr. "Ich glaube, Zicke ist tot", sagt Marlies Sch. zu ihrem Lebensgefährten Burkhard M. Mit "Zicke" ist Jessica gemeint, ihre gemeinsame Tochter. Die Eltern wählen den Notruf. "Unsere Tochter