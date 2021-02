Wenn das Jungfernhäutchen beim ersten Geschlechtsverkehr reißt, kann es zu Blutungen kommen – so der Irrglaube.

Berlin/Köln. Ob eine Frau bereits Geschlechtsverkehr hatte oder nicht, ist anatomisch nicht nachweisbar. Trotzdem hält sich der Irrglaube über das Jungfernhäutchen hartnäckig und unterdrückt viele Frauen und Mädchen in ihrer sexuellen Selbstbestimmung.

"Ich schwöre, wenn es dieses Produkt nicht gegeben hätte in meiner Hochzeitsnacht, dann wäre ich am Ende gewesen. Danke", schreibt Hasna. Eine andere Frau nennt sich Eileen und berichtet: "Das war der stressigste Moment in meinem bisherigen