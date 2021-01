Spiele-Flatrates im Vergleich: Was bieten Gaming-Abo-Dienste?

Playstation Now, Xbox Game Pass, Ubisoft+, EA Play, Geforce Now: Mittlerweile gibt es viele Gaming-Abo-Services. Lesen Sie in der Übersicht, welcher Dienst sich für wen lohnt.

Katie Collins/imago images

Hamburg. Abo-Modelle à la Netflix gibt es inzwischen auch in der Videospielwelt. Lesen Sie hier, was Xbox Game Pass, EA Play oder Nintendo Switch Online bieten und für wen sich die Spieleflatrates lohnen. Ein Überblick über alle Gaming-Abos 2021.

Von Netflix über Amazon Video bis hin zu Sky Ticket oder Disney Plus: In der Filmindustrie haben sich Abo-Modelle längst etabliert. Der Einzelverkauf rückt immer mehr in den Hintergrund. Film- oder Serien-Flatrates erweisen sich als wahre U