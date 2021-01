Vor seiner TV-Karriere absolvierte Stefan Raab eine Metzgerlehre. Rätseln Sie in unserem Quiz, welche Berufe andere deutsche Promis einst gelernt haben.

dpa/Matthias Balk

Hamburg. Einige Stars stehen schon seit Kindheitstagen vor der Kamera, andere absolvierten erst eine Berufsausbildung. Können Sie dem Promi seinen Beruf zuordnen?

Auch für Stars kommt der große Erfolg nicht immer ganz so schnell: Viele von ihnen arbeiteten in Berufen fernab von Glitzer und Glamour oder haben sich nach einer Ausbildung in einer anderen Branche für die Karriere im Showgeschäft entschie