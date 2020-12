Die Maske ist zum Symbol für das Jahr 2020 geworden.

Foto: imago images / Political-Moments

Osnabrück. Rund neun Monate Leben mit dem Coronavirus liegen hinter uns. Monate, die viele Menschen schnell hinter sich lassen wollen. Was hat dieses Jahr mit uns gemacht? Welche Veränderungen bleiben, welche sind schon zum Alltag geworden? Und was können wir daraus lernen? Fragen, die wir in unserem Audio-Jahresrückblick beantworten.