Mit einem "Taxi nach Leipzig" fing alles an: Am 29. November 1970 lief der erste "Tatort" im deutschen Fernsehen. Walter Richter ermittelte als Kommissar Paul Trimmel undercover in der DDR. Joachim Schmitz war damals noch ein Kind und wurde von seinen Eltern ins Bett geschickt, wenn es spannend wurde. Heute schaut er jeden neuen "Tatort" beruflich – und schreibt Bewertungen für die NOZ. Außerdem hat die meisten Kommissare persönlich getroffen oder sogar interviewt. Wie blickt er auf 50 Jahre Tatort zurück? Was macht einen guten Tatort aus? Und vor allem: Lohnt sich die Jubiläumsfolge?

