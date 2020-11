Osnabrück. "Wir schaffen das" sagte Angela Merkel 2015. Aber geschafft haben es vor allem Freiwillige wie Sina Wilke. Im Podcast blickt sie zurück auf fünf anstrengende, aber erfüllende Jahre mit einer syrischen Familie.

Im Sommer 2015 kamen hunderttausende Menschen – vor allem aus Syrien – nach Deutschland, um hier Asyl zu suchen. Schnell war von einer "Welle" die Rede und von der "Flüchtlingskrise". Fremdenfeindliche Organisationen wie PEGIDA forderten "Stoppt die Invasion" während Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre berühmten Worte sagte: "Wir schaffen das!" Daran orientierte sich auch Journalistin Sina Wilke und wurde Lotsin für eine syrische Familie. Nach fünf Jahren blickt sie im Podcast zurück – auf einen wahren Papierkrieg, auf interkulturelle Verständigungsprobleme und auf viel gemeinsames Lachen.

In diesem Podcast stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche ein Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.



